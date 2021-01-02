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Любовь Успенская рассказала о новогоднем звонке от дочери
Фото: youtube.com/Super

Любовь Успенская рассказала о новогоднем звонке от дочери

Анастасия Колоскова

Звезды

В первые дни Нового года певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram-аккаунте трогательное совместное фото с дочерью. Рядом со снимком она написала, что под бой курантов загадала желание услышать голос дочери Татьяны Плаксиной.

— И когда вскоре зазвонил телефон, а на экране высветилось ее имя, я была счастлива. Это было лучшее начало моего 2021 года, — поделилась своими переживаниями Успенская.

Артистка поздравила подписчиков с праздником и пожелала им благополучия и гармонии в семье.

«Желаю вам в Новом году, чтобы Танюшка радовала вас звонками не только по праздникам, но и просто так»; «Я знаю, как сложен путь со взрослой дочерью. Будьте счастливы!»; «Чтобы у вас в семье наступил светлый и добрый период», — написали подписчики звезды в ответных пожеланиях.

Ранее Успенская рассказала о своем примирении с дочерью Татьяной Плаксиной в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Напомним, конфликт между певицей и ее дочерью возник после того, как девушка обвинила мать в несчастливом детстве, в том числе в издевательствах. Чуть позже она извинилась и уехала в США к отцу.

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