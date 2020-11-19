Любовь Успенская рассказала о проблемах с психикой, вызванных конфликтом с дочкой

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Звезда отечественного шансона Любовь Успенская рассказала в своем аккаунте в Instagram, что из-за выходок своей дочери ей пришлось обратиться за помощью к психологу.

— Я почувствовала, что уже не могу самостоятельно справиться с той болью, которая внутри, — поделилась с подписчиками певица.

Как пишет портал «Невские новости», Успенская узнала о методе квантовой психологии, когда специалист изучает глубокие причины происходящих нежелательных событий. Как признается певица, это перевернуло ее мир. После общения с психологом, как пишет Успенская, ей стало значительно легче.

Напомним, что Успенская находится в затяжном конфликте с собственной дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка обвиняет мать в несчастливом детстве — скандал приобрел новые масштабы, когда его героини начали ходить на телешоу на центральных каналах и обвинять друг друга.

Как пишет «Царьград», после того как 30-летняя Плаксина в эфире популярного телешоу обвинила мать в издевательствах, она уехала в Америку к отцу. Вскоре после переезда в Сети появились кадры, где Татьяна находилась на улице в неадекватном состоянии — можно предположить, что девушка была под влиянием психотропных веществ.

2020 год явно выдался для певицы непростым, так как кроме проблем с дочерью в прошлом месяце у женщины умер бывший муж. Как пишет портал «Экономика сегодня», Успенская признается, что мужчина прошел с ней непростой путь эмиграции — певица 16 лет прожила в США.

В своем недавнем интервью женщина призналась что думает об усыновлении ребенка из детского дома.

— Я этого ребенка уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю, — цитирует певицу «360». Напомним, женщине сейчас 66 лет.

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