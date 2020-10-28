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«Знаю каждый шаг»: Успенская назвала переломный момент в отношениях с дочерью
Фото: youtube.com / Между нами

«Знаю каждый шаг»: Успенская назвала переломный момент в отношениях с дочерью

Виктория Федотова

Звезды

Певица Любовь Успенская ответила на вопрос артистки Валерии, когда наступил переломный момент в отношениях с ее дочерью Таней. Успенская заявила, что виной в отношениях с дочерью стали наркотики. Несмотря на то, что дочь Успенской порвала с ней все отношения, мать интересуется ее жизнью.

— Она уехала в Лос-Анджелес, у нее в Москве были друзья, они все время говорили об айаваске. А Таня очень любопытная, она против алкоголя, сигарет, она йогой занималась. Она в душе понимала, что я состоялась и она хотела меня перепрыгнуть, — заявила Успенская.

По ее словам, дочь нашла в столице компанию, в которой говорили об этом средстве и духовных практиках по расширению сознания.

— Потом я узнаю, что муж купил ей билеты, она сказала мне. что не может жить в Москве, потому что она мерзнет. В 16 лет она себе порезала руки, чтобы меня в страхе держать. Я скрывала все, что происходит в моей семье, понимала, что мне никто не поможет, — объяснила певица.

На вопрос Валерии о том, что следит за жизнью Тани. Певица заявила: «знаю каждый ее шаг». У нее есть верные и преданные люди, которым Успенская может доверять. Видео опубликовано на YouTube.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года между Успенской и ее дочерью произошел конфликт. Дочь обвинила мать в агрессии и насилии и уехала на время из России к отцу в США. Этот конфликт оказался в центре внимания на телевидении. На Первом канале вышли две программы, которые посвящены данной теме. Плаксина наговорила в передачах много компрометирующей информации о своей матери и семье.

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