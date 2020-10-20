«Меня таскали по психушкам»: дочь Успенской рассказала об отношениях с родителями
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что отец отправил ее в клинику для душевнобольных. Об этом она сообщила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Девушка отметила, что в течение нескольких недель находилась в американском центре Del Amo, у нее не получалось выйти на связь с близкими.
— Неделю меня таскали по психушкам. Мой друг, я знаю, что ты поможешь мне найти справедливость в этой ситуации, — сказала дочь певицы.
По словам Плаксиной, отец отправил ее в больницу, чтобы продать квартиру, в которой она живет.
— Он хочет меня припрятать, чтобы забрать себе деньги. Я увидела, что он монстр, — отметила девушка.
На данный момент дочка исполнительницы находится дома. Она выразила уверенность, что только огласка этой ситуации поможет ей обезопасить свою жизнь.
— Какое примирение? Эти люди хотели меня убить! — негодовала Плаксина.
Ранее сообщалось, что в начале 2020 года между Успенской и ее дочерью произошел конфликт. Дочь обвинила мать в агрессии и насилии и уехала на время из России к отцу в США. Этот конфликт оказался в центре внимания на телевидении. На Первом канале вышли две программы, которые посвящены данной теме. Плаксина наговорила в передачах много компрометирующей информации о своей матери и семье.
Читайте также: Любовь Успенская сообщила о смерти бывшего мужа