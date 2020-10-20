«Меня таскали по психушкам»: дочь Успенской рассказала об отношениях с родителями

Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что отец отправил ее в клинику для душевнобольных. Об этом она сообщила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Девушка отметила, что в течение нескольких недель находилась в американском центре Del Amo, у нее не получалось выйти на связь с близкими.

— Неделю меня таскали по психушкам. Мой друг, я знаю, что ты поможешь мне найти справедливость в этой ситуации, — сказала дочь певицы.

По словам Плаксиной, отец отправил ее в больницу, чтобы продать квартиру, в которой она живет.

— Он хочет меня припрятать, чтобы забрать себе деньги. Я увидела, что он монстр, — отметила девушка.

На данный момент дочка исполнительницы находится дома. Она выразила уверенность, что только огласка этой ситуации поможет ей обезопасить свою жизнь.

— Какое примирение? Эти люди хотели меня убить! — негодовала Плаксина.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года между Успенской и ее дочерью произошел конфликт. Дочь обвинила мать в агрессии и насилии и уехала на время из России к отцу в США. Этот конфликт оказался в центре внимания на телевидении. На Первом канале вышли две программы, которые посвящены данной теме. Плаксина наговорила в передачах много компрометирующей информации о своей матери и семье.

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