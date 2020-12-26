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«Она меня переплюнет»: Успенская простила дочь и поздравила с днем рождения
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

«Она меня переплюнет»: Успенская простила дочь и поздравила с днем рождения

Руслан Давлетшин

Звезды

Певица Любовь Успенская помирилась с дочерью Татьяной Плаксиной. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По словам певицы, примирение — это не самое главное в их семейной истории. Важно, «чтобы это было искренне», считает Успенская. Но в любом случае, отметила она, есть надежда, что их отношения станут лучше.

— Завтра (27 декабря — прим. «ВМ») у моей дочери день рождения и я хочу ее поздравить. Это был самый счастливый день в жизни, когда я стала матерью. Но я никогда не знала, что бывают такие страдания. Наверное, когда ты рождаешь неординарного ребенка — девочку с большими данными, способностями, талантами, за это ты платишь. С талантом только рождаются. Если моя дочь поверит в себя, в свою силу, в свои способности, она меня переплюнет, — сказала певица, пожелав дочери найти свой путь и поверить в свой талант.

Ранее Татьяна Плаксина опубликовала в своем инстаграм пост с их совместной фотографией с матерью. Она посоветовала подписчикам «правильно зафиналить год», «забыть все обиды, разрушающие нас изнутри и обрести умиротворение».

Конфликт между Успенской и Плаксиной возник после того, как девушка обвинила мать в несчастливом детстве, в том числе в издевательствах. Чуть позже она извинилась и уехала в США к отцу.

В настоящее время девушка живет в Америке, увлекается живописью и йогой.

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