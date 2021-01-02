Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован с COVID-19

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Народного артиста СССР Василия Ланового госпитализировали с COVID-19. Об этом рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По словам директора театра, артист чувствует себя нормально, но был госпитализирован в силу возраста.

— У Василия Семеновича положительный тест на коронавирус. Из-за возраста было принято решение о госпитализации, — приводит РИА Новости слова Кирилла Крока.

Тест супруги Ланового, актрисы Ирины Купченко, также оказался положительным, поэтому она поехала в больницу. Ее состояние стабильное, она надеется, что вечером ее отпустят домой.

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