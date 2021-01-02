Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован с COVID-19
Народного артиста СССР Василия Ланового госпитализировали с COVID-19. Об этом рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
По словам директора театра, артист чувствует себя нормально, но был госпитализирован в силу возраста.
— У Василия Семеновича положительный тест на коронавирус. Из-за возраста было принято решение о госпитализации, — приводит РИА Новости слова Кирилла Крока.
Тест супруги Ланового, актрисы Ирины Купченко, также оказался положительным, поэтому она поехала в больницу. Ее состояние стабильное, она надеется, что вечером ее отпустят домой.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, госпитализированной из-за COVID-19