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Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, госпитализированной из-за COVID-19
Фото: YouTube / Документальное кино на Первом

Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, госпитализированной из-за COVID-19

Анастасия Волоснова

Здоровье

Госпитализированная с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказал представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Фрейндлих госпитализировали с диагнозом «коронавирус» в центр имени Соколова25 декабря. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.

— Состояние (Фрейндлих) стабильно, без отрицательной динамики, — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что в течение недели актриса лечилась дома. В настоящее время она находится в больнице на кислородной поддержке.

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госпитализацияАлиса Фрейндлихкоронавирус
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