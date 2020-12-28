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«Мужественная женщина»: Боярский рассказал, что на самом деле происходит с заболевшей коронавирусом Фрейндлих
Фото: Михаил Садчиков-младший

«Мужественная женщина»: Боярский рассказал, что на самом деле происходит с заболевшей коронавирусом Фрейндлих

Олег Сыров

Звезды

Михаил Боярский, который поддерживает дружеские отношения с Алисой Фрейндлих развеял слухи и рассказал «Вечерней Москве» подробности о самочувствии народной артистки СССР.

— Алиса Бруновна действительно больна. Я общаюсь с ней. Увы, она в больнице. Она звонила 26 декабря, поздравила меня с днем рождения. Я был очень тронут, ведь болезнь-то опасная. Радует, что она в состоянии говорить по телефону, — поделился эмоциями народный артист РСФСР.

Боярский назвал Фрейндлих мужественной женщиной. Артист выразил надежду, что самочувствие актрисы сейчас не самое плохое, так как она смогла позвонить.

— Я подбодрил ее. В больницу они попали все втроем: и она, и дочка, и внучка. Друг за друга держатся. Я на связи. В случае необходимости сделаю для них все возможное, — заявил Боярский о готовности помочь людям, которых считает близкими.

Михаил Боярский выразил надежду, что скоро у Алисы Фрейндлих, ее дочери Варвары и внучки Анны дела пойдут на поправку и они выздоровеют.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Фрейндлих находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Михаил БоярскийАлиса Фрейндлихкоронавирус
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