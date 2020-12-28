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Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих

Виктория Родимкина

Общество

Актриса Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована в Научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге с коронавирусом, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре в понедельник, 28 декабря.

— Мы можем подтвердить информацию о госпитализации Фрейндлих, ее состояние стабильное, — уточнили в пресс-службе.

При этом в комитете опровергли информацию о том, что у актрисы поражено 80 процентов легких, передает Интерфакс.

В пресс-службе уточнили, что Алиса Фрейндлих была переведена в реанимацию для того, чтобы за ее состоянием был обеспечен постоянный контроль.

Кроме того, Интерфакс со ссылкой на источник в Большом драматическом театре имени Товстоногова заявил, что актриса была госпитализирована вместе со своей дочерью Варварой, которая также болеет.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Алисы Фрейндлих.

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