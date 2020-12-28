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СМИ: Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с коронавирусом
Фото: youtube.com / Первый канал

СМИ: Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с коронавирусом

Виктория Родимкина

Общество

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 28 декабря.

Отмечается, что актриса уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы имени Соколова. По данным СМИ, у нее поражение легких из-за инфекционной пневмонии.

Также известно, что ближайший спектакль с Алисой Фрейндлих был отменен.

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реанимацияАлиса Фрейндлихкоронавирус
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