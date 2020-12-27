Президент Абхазии Бжания заразился коронавирусом

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Президент Бжания Аслан Бжания заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики в воскресенье, 27 декабря.

Отмечается, что болезнь у главы государства протекает в легкой форме.

— Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно, — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что Бжания ушел в самоизоляцию и продолжит исполнять свои обязанности дистанционно, передает РИА Новости.

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