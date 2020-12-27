Масштабная вакцинация от COVID-19 началась в Германии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции началась в Германии воскресенье, 27 декабря. Об этом сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи в эфире телеканала Welt.

Первыми будут прививать пожилых людей и работников домов престарелых. Отмечается, что первая вакцинация в стране прошла в Саксонии-Анхальт, где привили 101-летнюю Эдит Квойцалла. Но сделали это в порядке исключения — официально кампания по вакцинации должна была начаться позже.

Так, Калайчи посетила дом престарелых в Берлине, где проводят вакцинацию. Из 97 постояльцев привиться от коронавируса согласились 90 человек. Граждане старше 80 лет, постояльцы домов престарелых, а также их обслуживающий персонал являются первой приоритетной группой вакцинации в Германии.

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