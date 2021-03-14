«Вот и вся моя диета»: 67-летняя Любовь Успенская поделилась секретом стройности

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Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская рассказала фанатам о своем секрете стройности и удивила роскошной фигурой в 67 лет.

По словам певицы, она не прибегает к тренировкам и йоге из-за плотного графика работы и нехватки свободного времени, ее основной секрет — специальное питание. По словам исполнительницы, она не сидит на диетах, наоборот, ест часто и порционно. При этом она полностью исключила из своего рациона жирное и отказалась от ресторанных блюд.

— Сейчас еду на съемку, взяла с собой кусочки курочки и нарезанное авокадо. Вот и вся моя диета, — рассказала Любовь Успенская.

На завтрак звезда предпочитает блины с творогом. На обед — салаты, в том числе с курицей. А на ужин любит яичницу из перепелиных яиц.

Однако секрет стройности исполнительницы кроется не только в здоровом питании, но и в пластической хирургии. Звезда не исключила, что это далеко не последняя ее операция, сообщает «Собеседник».

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