Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Вот и вся моя диета»: 67-летняя Любовь Успенская поделилась секретом стройности
Фото: Youtube / Между нами

«Вот и вся моя диета»: 67-летняя Любовь Успенская поделилась секретом стройности

Елизавета Борисова

Звезды

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская рассказала фанатам о своем секрете стройности и удивила роскошной фигурой в 67 лет.

По словам певицы, она не прибегает к тренировкам и йоге из-за плотного графика работы и нехватки свободного времени, ее основной секрет — специальное питание. По словам исполнительницы, она не сидит на диетах, наоборот, ест часто и порционно. При этом она полностью исключила из своего рациона жирное и отказалась от ресторанных блюд.

— Сейчас еду на съемку, взяла с собой кусочки курочки и нарезанное авокадо. Вот и вся моя диета, — рассказала Любовь Успенская.

На завтрак звезда предпочитает блины с творогом. На обед — салаты, в том числе с курицей. А на ужин любит яичницу из перепелиных яиц.

Однако секрет стройности исполнительницы кроется не только в здоровом питании, но и в пластической хирургии. Звезда не исключила, что это далеко не последняя ее операция, сообщает «Собеседник».

Читайте также: Долина рассказала, как похудела на 20 килограммов без помощи специалистов

секреты похуденияздоровье и красотаЛюбовь Успенская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте