Долина рассказала, как похудела на 20 килограммов без помощи специалистов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российская певица Лариса Долина рассказала, как смогла похудеть на 20 килограммов без помощи диетологов.

По ее словам, ключевые составляющие — правильное питание, промежуточное голодание и физкультура.

— Я очень сильный человек в этом отношении. Я — железо, я — сталь, я — металл, меня не сдвинуть с места. Если я задумала что-то, меня ничто не может сподвигнуть сделать наоборот, — рассказала Долина.

Певица уточнила, что стоит употреблять очень маленькие порции еды, а также не открывать по вечерам холодильник, пишет НТВ.

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