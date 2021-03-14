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Долина рассказала, как похудела на 20 килограммов без помощи специалистов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Долина рассказала, как похудела на 20 килограммов без помощи специалистов

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Лариса Долина рассказала, как смогла похудеть на 20 килограммов без помощи диетологов.

По ее словам, ключевые составляющие — правильное питание, промежуточное голодание и физкультура.

— Я очень сильный человек в этом отношении. Я — железо, я — сталь, я — металл, меня не сдвинуть с места. Если я задумала что-то, меня ничто не может сподвигнуть сделать наоборот, — рассказала Долина.

Певица уточнила, что стоит употреблять очень маленькие порции еды, а также не открывать по вечерам холодильник, пишет НТВ.

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похудениеЛариса Долинадиетология
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