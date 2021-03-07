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«Помолодела на 25 лет»: Долина поразила поклонников на новом фото
Лариса Долина удивила фанатов помолодевшим видом / Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«Помолодела на 25 лет»: Долина поразила поклонников на новом фото

Юлия Курганова

Звезды

Певица Лариса Долина в очередной раз удивила фанатов своим помолодевшим видом. Фотографию 65-летней артистки опубликовала на странице в соцсети Instagram ее дочь Ангелина Миончинская.

На снимке исполнительница запечатлелась в элегантном бархатном платье. На ее лице совершенно нет морщин.

Пользователи отметили, что Долина совершенно не выглядит на возраст, указанный у нее в паспорте.

«Очень сексуальная и такая красивая»; «Помолодела на 25 лет»; «Потрясающая»; «Ах, какая женщина», — написали фолловеры.

Однако нашлось и много подписчиков, которые обвинили дочь звезды в чрезмерном использовании фотошопа, они назвали именно это причиной такого преображения певицы. Также некоторые предположили, что Долина прибегла к помощи пластических хирургов. Но наследница звезды жестко отвечала в комментариях, что фото сделано на телефон и она не обрабатывала снимок. Позже Миончинская вообще отключила возможность комментирования под постом.

Читайте также: Дочь Долиной ответила на нападки в Сети по поводу внешности матери

поклонникиЛариса Долинафото
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