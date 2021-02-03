Дочь Долиной ответила на нападки в Сети по поводу внешности матери

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дочь певица Ларисы Долиной Ангелина Миончинская ответила на нападки недоброжелателей в Сети в сторону своей матери.

Ангелина опубликовала снимок, на котором запечатлена она вместе со своей матерью и дочкой. Однако кто-то из подписчиков заметил, что певица выглядит изможденной.

«Изможденный вид у Ларисы. Хотя смотрится шикарно в этом наряде», — написали в комментариях.

Дочь певицы поспешила ответить на этот выпад в сторону мамы.

— Где именно тут вы видите изможденность, не пойму, может, просто непривычно? Лариса Александровна бодра, весела и полна сил! Тому много свидетелей ежедневно, — написала Миончинская в комментариях под постом в Instagram.

Однако многие подписчики отметили, что певица шикарно выглядит.

«Лариса выглядит как девочка»; «Красавица! Роскошная женщина»; «Шикарные», — написали поклонники в комментариях.

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