«Не передать, как скучаем»: дочь Долиной показала детское фото с Началовой
Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская показала архивный снимок с Юлией Началовой в детстве. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Она рассказала, что Началовой могло бы исполниться 40 лет. Именно поэтому в день ее рождения Миончинская поделилась с поклонниками фотографией.
— Никто так праздники не любил. С днем рождения, кисуля, не передать, как скучаем по тебе, — написала дочь певицы.
Фолловеры Миончинской знали о ее многолетней близкой дружбе с Началовой. Они присоединились к воспоминаниям о певице в комментариях. Многие до сих пор не смирились с тем, что исполнительницы больше нет.
«Солнечная! Помним! Любим!»; «Ее помнит и любит вся страна»; «Тоже по ней очень скучаю. Слушаю песни»; «Вечная память! Пусть ей там будет хорошо. А мы ее будем помнить», — отметили подписчики.
Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.
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