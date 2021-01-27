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Дочь Юлии Началовой вспомнила последнюю встречу с мамой
Фото: instagram.com/julianachalova

Дочь Юлии Началовой вспомнила последнюю встречу с мамой

Елена Фролова

Звезды

Дочь Юлии Началовой 14-летняя Вера Алдонина впервые рассказала на публике о том, как прошла ее последняя встреча с мамой. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на телевизионное шоу «Док-Ток», посвященное памяти певицы.

Гостями программы стали звезды отечественного шоу-бизнеса, а также члены ее семьи. Юная Вера Алдонина поделилась воспоминаниями о последнем разговоре с матерью.

По ее словам, это произошло 7 марта 2019 года. У девочки в школе был концерт, на который Юлии Началовой не удалось попасть из-за того, что у нее сильно болела нога. После мероприятия дочка вместе с бабушкой приехали к певице и подарили ей букет цветов.

— Мама мне тогда пожелала много всего хорошего, — вспомнила Вера.

Потом девочка вместе с одноклассниками поехала отдыхать за границу. О том, что мамы не стало, она узнала от папы в столичном аэропорту.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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