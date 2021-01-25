Директор Юлии Началовой объяснила, в каком случае певица осталась бы жива

Фото: instagram.com/julianachalova

Директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что если бы артистка на три дня раньше попала в больницу, ее можно было бы спасти.

Исаева заявила, что Началова регулярно проходила лечение в больницах, но в какой-то момент перестала верить врачам. Обувь на каблуках она надевала только перед входом в студию или на сцену.

— Когда она выходила на сцену, знаете как это выглядело? Не дай бог это было кому-то увидеть. Ей одну ногу помогали вынимать, потом — вторую, опиралась локтем и вставала. Ее клали в больницу много раз. Глупость, не надо было заниматься самолечением. Попади она на три дня раньше в больницу — осталась бы жива, — рассказала Исаева.

Отец певицы Виктор Началов заявил, что она смогла убедить всех в том, что у нее все в порядке, а проблема с ногой — это просто мозоль.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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