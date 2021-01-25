Отец Юлии Началовой рассказал, почему у певицы начались проблемы со здоровьем

Фото: instagram.com/julianachalova/?hl=ru

Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов заявил, что первые проблемы со здоровьем у артистки начались после того, как она решила похудеть на фоне расставания с первым мужем Дмитрием Ланским.

— То, что Юля его застала с кем-то, ее это сильно перетряхнула, она обозлилась. Проблема со здоровьем — мода того времени в худобе. Все началось с анорексии, я постоянно с ней разговаривал. Это была отправная точка, когда начались проблемы, — заявил отец.

Певица села на жесткую диету, потому что первый муж называл ее «жирной коровой». Она отказалась от еды, пила мочегонные препараты и не знала меры. Из-за этого у певицы начались проблемы с почками, а врачи заявили, что у нее, возможно, не будет детей.

После этого у артистки стала развиваться подагра. Началова призналась, что за полтора-два месяца похудела на 24 килограмма из-за стресса.

В 38 лет у нее была волчанка, сахарный диабет, волчанка, проблемы с почками и суставами. Врачи хотели ампутировать ей палец на ноге, певица была против.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

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