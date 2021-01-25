Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Отец Юлии Началовой рассказал, почему у певицы начались проблемы со здоровьем
Фото: instagram.com/julianachalova/?hl=ru

Отец Юлии Началовой рассказал, почему у певицы начались проблемы со здоровьем

Виктория Федотова

Звезды

Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов заявил, что первые проблемы со здоровьем у артистки начались после того, как она решила похудеть на фоне расставания с первым мужем Дмитрием Ланским.

— То, что Юля его застала с кем-то, ее это сильно перетряхнула, она обозлилась. Проблема со здоровьем — мода того времени в худобе. Все началось с анорексии, я постоянно с ней разговаривал. Это была отправная точка, когда начались проблемы, — заявил отец.

Певица села на жесткую диету, потому что первый муж называл ее «жирной коровой». Она отказалась от еды, пила мочегонные препараты и не знала меры. Из-за этого у певицы начались проблемы с почками, а врачи заявили, что у нее, возможно, не будет детей.

После этого у артистки стала развиваться подагра. Началова призналась, что за полтора-два месяца похудела на 24 килограмма из-за стресса.

В 38 лет у нее была волчанка, сахарный диабет, волчанка, проблемы с почками и суставами. Врачи хотели ампутировать ей палец на ноге, певица была против.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Читайте также: Опубликованы сообщения Юлии Началовой, сделанные перед ее смертью

болезньродителиЮлия Началова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте