Опубликованы сообщения Юлии Началовой, сделанные перед ее смертью

Фото: instagram.com/isaeva.anya

Подруга и бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева анонсировала трехсерийный фильм о певице, который покажут в эфире передачи «Док-Ток» на Первом канале.

Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фрагменты фильма, где представлен подлинный голос певицы. Записи были сделаны после 8 марта 2019 года перед тем, как Началова попала в реанимацию с температурой 39 градусов.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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