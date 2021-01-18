Опубликованы сообщения Юлии Началовой из больницы

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В Сети появился анонс передачи «Док Ток», снятый к юбилею певицы Юлии Началовой. В программе использованы аудиосообщения, которые писала артистка, находясь в больнице.

Она жаловалась на боль в теле из-за подагры и повышение температуры, за восемь дней до смерти она записала следующее сообщение:

— Поднялась температура 39, я без памяти, меня на носилках... В реанимации, хотели чистить-резать ногу. Я очень хочу восстановиться скорее, — приводит аудиосообщение Началовой Первый канал.

Ей было больно ходить, и друзья просили отказаться от выступлений на высоких каблуках, но певица хотела хорошо выглядеть на сцене.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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