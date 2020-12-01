«Потрясающие гены»: поклонников восхитило сходство дочери Началовой с умершей мамой

Юлия Началова с дочкой

Мать российской певицы Юлии Началовой Таисия поздравила внучку Веру с 14-летием. На фотографии юная красавица предстала перед подписчиками в Instagram-аккаунте своей бабушки в темном платье в горошек, нежно улыбающейся в объектив фотокамеры.

— У нашей Верочки день рождения! С особым трепетом и волнением ждем первый паспорт, — написала Таисия Началова в подписи под снимком.

Подписчики тепло поздравили дочку покойного кумира и подчеркнули, что с каждым годом она все больше и больше становится похожа на свою маму: «Какая красивая выросла дочка, вся в мать»; «Верочка, красавица! Пусть будет счастливой»; «Красота»; «Еще вроде совсем маленькая, а выглядит уже как модель»; «Потрясающие гены».

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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