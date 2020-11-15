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«Настоящая подруга»: поклонники поблагодарили Метлюк за фото у могилы Началовой
Фото: youtube.com/НТВ

«Настоящая подруга»: поклонники поблагодарили Метлюк за фото у могилы Началовой

Вероника Кузьминова

Звезды

Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк навестила могилу певицы на Троекуровском кладбище. Метлюк опубликовала фотографию с памятником Началовой в Instagram-аккаунте.

На снимке Метлюк в синем спортивном костюме и с корзиной цветов стоит возле памятника певице. Под фотографией в соцсети Метлюк ничего не написала, оставив лишь смайлики.

Подписчики девушки поблагодарили ее за фото и оставили множество комментариев под публикацией.

«Настоящая подруга»: поклонники поблагодарили Метлюк за фото у могилы Началовой Фото: instagram.com/metlyuk_elena_m.e.room

«Какая вы настоящая подруга»; «Мы будто вместе с вами у нее побывали»; «Спасибо огромное за память о Юленьке»; «Смотреть больно» — написали они.

Это не первый раз, когда Елена фотографируется у могилы Началовой. Летом девушка опубликовала снимок, на котором она позирует у памятника Юлии. Некоторые подписчики негативно отреагировали на фото и назвали действия Метлюк «показухой».

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