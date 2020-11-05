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«Преемственность поколений»: отец Началовой занялся вокалом с внучкой Долиной
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«Преемственность поколений»: отец Началовой занялся вокалом с внучкой Долиной

Юлия Ямпольская

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Отец покойной известной российской певицы Юлии Началовой Виктор дает частные уроки вокала с внучкой народной артистки России Ларисы Долиной. Соответствующий пост опубликовала дочка исполнительницы Ангелина на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке девятилетняя ученица сидит напротив педагога.

—П-преемственность поколений. Дядь Витечка, очень вас люблю, спасибо! — написала дочка Долиной.

Поклонники оценили фотографию с урока. Многие предположили, что из внучки Ларисы Долиной выйдет хорошая преемница Юлии Началовой.

«О, круто! Подрастает достойная смена!», «Успехов этой милой девочке, замечательного преподавателя выбрали», «Учитель от бога, здоровья ему и долгих лет жизни», — отметили фолловеры.

Виктор Началов является профессиональным музыкантом. На протяжении всей карьеры певицы он был ее главным продюсером и наставником.

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вокалЛариса ДолинаЮлия Началова
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