«Преемственность поколений»: отец Началовой занялся вокалом с внучкой Долиной

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Отец покойной известной российской певицы Юлии Началовой Виктор дает частные уроки вокала с внучкой народной артистки России Ларисы Долиной. Соответствующий пост опубликовала дочка исполнительницы Ангелина на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке девятилетняя ученица сидит напротив педагога.

—П-преемственность поколений. Дядь Витечка, очень вас люблю, спасибо! — написала дочка Долиной.

Поклонники оценили фотографию с урока. Многие предположили, что из внучки Ларисы Долиной выйдет хорошая преемница Юлии Началовой.

«О, круто! Подрастает достойная смена!», «Успехов этой милой девочке, замечательного преподавателя выбрали», «Учитель от бога, здоровья ему и долгих лет жизни», — отметили фолловеры.

Виктор Началов является профессиональным музыкантом. На протяжении всей карьеры певицы он был ее главным продюсером и наставником.

Читайте также: «Никто не имел права»: Долина раскритиковала Ревву за исполнение ее песни