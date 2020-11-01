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«Не имел права»: Долина раскритиковала Ревву за исполнение ее песни
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Не имел права»: Долина раскритиковала Ревву за исполнение ее песни

Евгения Звощик

Звезды

Певица Лариса Долина раскритиковала исполнение песни «Я не умею танцевать» Александром Реввой. Данную композицию создал музыкант Виктор Резников, которому была посвящена одна из программ «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

В эфире передачи гостям продемонстрировали несколько вариантов исполнения этой песни. Одним из них было выступление самой Долиной, которое ведущий Андрей Малахов охарактеризовал как похожее на «Ла-Ла Ленд» (музыкальный романтический фильм 2016 года — прим. «ВМ»).

После показали версию Реввы, который спел эту песню во время одного из новогодних концертов. При этом артист в ходе выступления пытается забавно двигаться и подражать Резникову.

«Не имел права»: Долина раскритиковала Ревву за исполнение ее песниФото: instagram.com/arthurpirozhkov

— Нельзя менять гармонию, которая была придумана, ритмику тоже. Витя как математик высчитывал каждую ноту, у него все было шикарно, и никто не имел права трогать ни мелодию, ни гармонию, — раскритиковала это выступление Долина.

Ее мнение подержал музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, «так петь и так издеваться над песней нельзя». В свою очередь музыкант Игорь Николаев посчитал, что Резников посмеялся бы, и оценил такую версию положительно. Черту подвел сын известного композитора — Андрей Резников. Он отметил, что многие люди привыкли к оригинальному исполнению и с трудом воспринимают все перепевки.

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Лариса ДолинаАлександр Реввапесня
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