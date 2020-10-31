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Татьяна Буланова впервые вышла в свет с новым возлюбленным
Татьяна Буланова два раза была замужем / Фото: gutserievmedia.ru

Татьяна Буланова впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Юлия Курганова

Звезды

Певица Татьяна Буланова впервые вышла в свет с новым возлюбленным. Она побывала на презентации своего именного парфюма. Журналисты заметили, что рядом с артисткой весь вечер был высокий мужчина, он буквально не отходил от нее ни на шаг.

Но сама Буланова пока не представляет избранника прессе. Она только рассказывает, что познакомилась с ним через подругу. Артистка поделилась, что ее мужчина очень заботится о ней. Так, однажды он прислал машину за певицей и ее спутниками, в салоне были кофе и выпечка.

Буланова призналась, что ей хочется приходить в дом, в котором ее будет ждать любимый мужчина.

— Хочется, чтобы рядом был человек, который тебя обнимет, сделает массаж, посмотрит кино вместе, попьет с тобой чая или выпьет бокал вина, — сказала певица корреспонденту программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Татьяна Буланова впервые вышла в свет с новым возлюбленнымФото: youtube.com / «Ты не поверишь!» НТВ

Напомним, что в 2016 году Буланова развелась с Владиславом Радимовым, бывшим игроком «Зенита». Информация о ее новых отношениях появилась недавно. Уже несколько месяцев артистка живет с мужчиной, который понравился ее детям.

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