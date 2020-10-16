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Татьяна Буланова познакомила детей со своим возлюбленным
Фото: youtube.com

Татьяна Буланова познакомила детей со своим возлюбленным

Захар Чайченко

Звезды

В 2016-м году певица Татьяна Буланова развелась с бывшим игроком «Зенита» Владиславом Радимовым. Информация о ее новых отношениях появилась лишь недавно. Уже несколько месяцев артистка живет с мужчиной, который понравился ее детям.

— У меня есть возлюбленный, мы уже живем вместе. Он не из шоу–бизнеса. Работает совершенно в другой области. Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно — ни разу не поругались, — призналась певица.

Также артистка сообщила, что не планирует играть свадьбу. Буланова рассказала, что предложение руки и сердца ее новый возлюбленный пока что ей не сделал, пишет «СтарХит».

— Сейчас в моей жизни все нормально. Дети радуют, любимый тоже. Работа есть в достаточной мере. От концертов не отказываюсь, выступаю. Вы знаете, у меня и до пандемии бывали похуже времена, — рассказала артистка, подчеркивая, что ее выбор мужчины был одобрен ее сыновьями.

Вспоминая неудачи в двух предыдущих браках, звезда отметила, что не торопится обручаться, объясняя это тем, что им с любимым хорошо без свадьбы и формальностей.

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певицаТатьяна Булановавозлюбленные
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