Асмус ответила хейтерам, упрекнувшим ее в проплаченном посте о заражении COVID

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram ответила недоброжелателям, которые упрекнули ее в проплаченном посте о заражении коронавирусной инфекцией. Она назвала таких людей «сумасшедшими».

— Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! — написала она.

Асмус предположила, какие мысли могли быть у упрекнувших ее людей. По их мнению, актрисе за деньги предложили написать, что она заболела коронавирусом. При этом нужно две недели сидеть дома и не видеть своего ребенка.

— И я такая: «Да, конечно! Карта привязана к номеру!» — с иронией написала Асмус.

Актриса добавила, что многие ее друзья переболели коронавирусом. Она призвала всех соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Ранее стало известно, что Асмус заболела коронавирусной инфекцией. Об этом актриса написала в Instagram. Она пожаловалась на высокую температуру, кашель и головную боль. В настоящее время Асмус находится дома.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «День тяжелый»: Асмус предстала перед поклонниками с размазанной тушью и помадой