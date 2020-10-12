«Снова ревела»: Кристина Асмус пожаловалась на тяжелые будни
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками новой фотографией. Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
На фото артистка запечатлена со следами от туши под глазами. Она рассказала, что первый день недели для нее является трудным.
— Понедельник — день тяжелый, — подписала пост Асмус.
Подписчики решили поддержать актрису. Многие даже предположили, по какой причине девушка может плакать.
«Снова ревела значит) Ох уж эти», «Кристина, только не расстраивайся!!!», «Тяжелый день потому, что в номере выключили воду, а мицелярка закончилась??? Все равно миленькая Крис!!!», «новый образ в шоу. Ждём», — написали фолловеры.
Ранее Асмус раскритиковали за откровенные съемки в новом фильме. Она сыграла вебкам-модель, которая общается за деньги с подростком с Чукотки. Он влюбляется в девушку и хочет приехать к ней в США.
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