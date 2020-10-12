Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Снова ревела»: Кристина Асмус пожаловалась на тяжелые будни
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Снова ревела»: Кристина Асмус пожаловалась на тяжелые будни

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками новой фотографией. Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото артистка запечатлена со следами от туши под глазами. Она рассказала, что первый день недели для нее является трудным.

— Понедельник — день тяжелый, — подписала пост Асмус.

Подписчики решили поддержать актрису. Многие даже предположили, по какой причине девушка может плакать.

«Снова ревела значит) Ох уж эти», «Кристина, только не расстраивайся!!!», «Тяжелый день потому, что в номере выключили воду, а мицелярка закончилась??? Все равно миленькая Крис!!!», «новый образ в шоу. Ждём», — написали фолловеры.

Ранее Асмус раскритиковали за откровенные съемки в новом фильме. Она сыграла вебкам-модель, которая общается за деньги с подростком с Чукотки. Он влюбляется в девушку и хочет приехать к ней в США.

Читайте также: Харламов публично пошутил на тему своего развода с Асмус

плачКристина Асмус«Инстаграм»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Все мнения
О проекте