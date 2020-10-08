«Опять за свое»: Асмус раскритиковали за откровенные съемки в новом фильме

Фото: instagram.com/asmuskristina

Первый трейлер фильма «Китобой», в котором снялась актриса Кристина Асмус, раскритиковали в Сети из-за откровенных сцен. Она играет вебкам-модель и общается за деньги с подростком с Чукотки, который влюбляется в девушку и хочет приехать к ней в США.

Под трейлером, опубликованным на YouTube, оставляли нелицеприятные комментарии: «Ну все, Асмус походу сорвало крышечку. Теперь все роли такие будут»; «У Асмус детская травма какая-то, судя по стремлению к таким ролям»; «Опять она за свое».

Фото: youtube.com/iVideos

Ранее 32-летняя артистка снялась в откровенных сценах фильма «Текст», после чего на нее и ее мужа Гарика Харламова обрушился шквал критики. Менее чем через год пара развелась. Артисты отрицали, что разлад в семье связан со съемками.

Фильм «Китобой» на фестивале «Кинотавр» получил три награды, а также «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, сообщает РИА Новости.

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