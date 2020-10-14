Актриса Кристина Асмус заболела коронавирусом

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

На протяжении трех дней у Асмус была температура выше 39 градусов. За счет жаропонижающих ее удалось снизить до 37,7. У актрисы воспалено горло. Также Асмус пожаловалась на кашель, головную боль и ломоту во всем теле.

В настоящее время актриса находится дома и ждет врача.

— Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!!, — написала Асмус.

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