«Чахнет на глазах»: близкие Успенской рассказали об ухудшении самочувствия артистки

Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Близкие певицы Любови Успенской сообщают об ухудшении ее состояния после требований супруга Александра Плаксина о разделе имущества. Артистка находится посреди бракоразводного процесса с бизнесменом, ранее он потребовал у нее половину от совместно нажитого имущества за 34 года брака.

— Состояние Любы оставляет желать лучшего. Она, можно сказать, чахнет на глазах. Для нее поступок Александра — нож в спину, — рассказали близкие Успенской порталу Sobesednik.ru.

По их словам, требования Плаксина стали для артистки ударом. Ее здоровье пошатнулось еще во время ссоры с дочерью Татьяной, теперь же риск инсульта и инфаркта еще выше. В окружении певицы считают, что Плаксин «хочет свестиэкс-супругу в могилу».

— Он понимает, что в возрасте Успенской от переживаний может случиться всякое: большие риски инсульта, инфаркта. У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс, — заявили в близком окружении певицы.

Напомним, что ранее стало известно о том, что муж Успенской требует половину от совместно нажитого имущества. Кроме того, вскрылись и махинации бизнесмена с американской недвижимостью семьи.

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