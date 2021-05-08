Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Чахнет на глазах»: близкие Успенской рассказали об ухудшении самочувствия артистки
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

«Чахнет на глазах»: близкие Успенской рассказали об ухудшении самочувствия артистки

Евгения Владимирова

Звезды

Близкие певицы Любови Успенской сообщают об ухудшении ее состояния после требований супруга Александра Плаксина о разделе имущества. Артистка находится посреди бракоразводного процесса с бизнесменом, ранее он потребовал у нее половину от совместно нажитого имущества за 34 года брака.

— Состояние Любы оставляет желать лучшего. Она, можно сказать, чахнет на глазах. Для нее поступок Александра — нож в спину, — рассказали близкие Успенской порталу Sobesednik.ru.

По их словам, требования Плаксина стали для артистки ударом. Ее здоровье пошатнулось еще во время ссоры с дочерью Татьяной, теперь же риск инсульта и инфаркта еще выше. В окружении певицы считают, что Плаксин «хочет свестиэкс-супругу в могилу».

— Он понимает, что в возрасте Успенской от переживаний может случиться всякое: большие риски инсульта, инфаркта. У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс, — заявили в близком окружении певицы.

Напомним, что ранее стало известно о том, что муж Успенской требует половину от совместно нажитого имущества. Кроме того, вскрылись и махинации бизнесмена с американской недвижимостью семьи.

Читайте также: Муж Любови Успенской хочет отобрать у нее загородный особняк

звездные разводыбывший мужЛюбовь Успенская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте