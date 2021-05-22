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«Ангел»: Екатерина Гусева предстала перед поклонниками с ворохом цветов
Фото: instagram/_ekaterinaguseva_

«Ангел»: Екатерина Гусева предстала перед поклонниками с ворохом цветов

Иван Юминов

Звезды

Актриса Екатерина Гусева опубликовала в своем Instagram снимок с множеством букетов.

— Счастливая артистка Гусева, — подписала она публикацию.

Подписчикам эстетика снимка пришлась по душе.

«Катенька, вы — ангел!»; «Красивая и счастливая!»; «Само очарование», — написали поклонники.

Ранее Анна Седокова восхитила поклонников эффектным образом.

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снимокбукет цветовЕкатерина Гусева
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