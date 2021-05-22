«Эти женщины сыграют главную роль»: Киркоров озвучил, что ему предсказала Ванга

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Артист Филипп Киркоров рассказал о предсказании прорицательницы Ванги, которая она дала ему в детстве.

— В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву «А». Мне когда-то в детстве Ванга наговорила, что эти женщины сыграют в моей жизни какую-то главную принципиальную роль, — поделился исполнитель.

Среди этих женщин — Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Алла Пугачева и Анна Нетребко, отметил Киркоров в эфире телеканала ТНТ.

Ранее Алексей Чумаков раскритиковал Евровидение.

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