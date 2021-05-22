Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Эти женщины сыграют главную роль»: Киркоров озвучил, что ему предсказала Ванга
Фото: instagram/fkirkorov

«Эти женщины сыграют главную роль»: Киркоров озвучил, что ему предсказала Ванга

Иван Юминов

Звезды

Артист Филипп Киркоров рассказал о предсказании прорицательницы Ванги, которая она дала ему в детстве.

— В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву «А». Мне когда-то в детстве Ванга наговорила, что эти женщины сыграют в моей жизни какую-то главную принципиальную роль, — поделился исполнитель.

Среди этих женщин — Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Алла Пугачева и Анна Нетребко, отметил Киркоров в эфире телеканала ТНТ.

Ранее Алексей Чумаков раскритиковал Евровидение.

Читайте также: «Словно реклама из журнала»: дети Галкина и Пугачевой сфотографировались в школьной форме

предсказаниеФилипп КиркоровВанга
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте