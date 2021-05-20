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Киркоров рассказал, кто платит за участие артистов в Евровидении
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Киркоров рассказал, кто платит за участие артистов в Евровидении

Виктория Федотова

Звезды

Певец Филипп Киркоров в интервью Алене Жигаловой рассказал, кто оплачивает участие артиста в песенном конкурсе Евровидение.

— У каждой страны есть канал-вещатель, который берет на себя ряд расходов: платит взносы в Европейский вещательный союз, оплачивает гостиницу, билеты, привоз декораций. Это все лежит на плечах канала-вещателя, — заявил артист, который представляет на конкурсе команду из Молдовы.

Руководство телевидения Молдовы приняло решение отправить на конкурс участницу Наталью Гордиенко, которая прошла национальный отбор в 2020 году. Из-за пандемии конкурс не состоялся, однако в этом году она поехала в Роттердам представлять страну.

Общая стоимость организации ежегодного конкурса может достигать 45 миллионов долларов, сообщает РБК.

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Филипп КиркоровденьгиЕвровидение
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