«Остановила румынского коня»: Ургант пошутил над Манижей, которая вышла в финал Евровидения

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Телеведущий Иван Ургант пошутил над певицей Манижей, которая представляет Россию на песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме.

— Номер очень хороший, мне понравилось, классная песня. Все меньше и меньше остается в наших песнях английских чуждых нам слов. Русская женщина в финале, вы понимаете, что это значит? Она остановила румынского коня и вошла в горящую голландскую избу! — пошутил Ургант.

Он предложил обсудить полуфинал конкурса, из-за которого накануне не вышла передача «Вечерний Ургант». По его словам, участница из Австралии не прилетела в Роттердам, сэкономив на билетах, и выступила удаленно. Она не прошла в финал, а «в следующий раз может отпасть необходимость исполнять песню».

— Очень яркий номер был от Северной Македонии. Человек пел всю песню в застегнутом пиджаке, потом расстегнул и показал зеркальное пузо. Участник не прошел в финал, но останется на конкурсе, его будут использовать в качестве диско-шара в номере Филиппа Киркорова, — считает ведущий.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Ургант был ведущим конкурса в 2009 году и считает, что Евровидение осталось «верным своим постулатам, основам, когда никому не известные люди поют тяжело запоминающиеся песни в совершенно неподходящих для этого костюмах».

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