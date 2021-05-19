Манижа рассказала о своих чувствах перед финалом Евровидения

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Исполнительница от России Манижа поделилась, какие чувства она испытывает перед финалом конкурса «Евровидение». Об этом участница рассказала в эфире Первого канала.

— Я благодарна тому, что нам удалось быть собой на сцене. Я довольна, правда, как это все получилось. Я благодарна своей семье, потому что она мне все время говорила: «Несмотря ни на что, оставайся собой», — рассказала Манижа.

Артистка заявила, что довольна своим выступлением в полуфинале, который прошел во вторник,18 мая.

— У меня не было ощущения, что я где-то не додала или что-то не дожала, — поделилась она.

Певица добавила, что хочет отдохнуть и набраться сил, так как в финале они будут нужны больше всего.

Напомним, что по итогам полуфинала Манижа заняла третье место, теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в субботу, 22 мая.

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