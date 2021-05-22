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«Это официально»: Анна Седокова выпустила новый альбом
Фото: instagram.com/annasedokova

«Это официально»: Анна Седокова выпустила новый альбом

Татьяна Плотникова

Звезды

Певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выпустила новый музыкальный альбом.

Как написала звезда в своем Instagram, ее поклонникам пришлось дожидаться нового альбома больше двух лет. В новом сборнике не оказалось ни одной медленной песни, поскольку Анна «так решила».

Седокова не раскрыла название нового альбома, предложив подписчикам самостоятельно его отгадать. Тем, кто успешно справится с заданием, певица пообещала лайки к фоткам и воздушный поцелуй.

Ранее подписчики Анны Седоковой отреагировали на размышления певицы о женщинах.

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Анна Седоковамузыкальный альбомпремьера
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