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«Нас трясет»: Седокова призналась в частых ссорах с мужем-баскетболистом
Фото: Youtube / Василий Конов

«Нас трясет»: Седокова призналась в частых ссорах с мужем-баскетболистом

Юлия Курганова

Звезды

Певица Анна Седокова рассказала, что они с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой часто ссорятся, едва балансируя на грани скандала. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

Артистка считает, что причиной ссор является болезненное стремление обоих партнеров к совершенству, в погоне за которым они могут отстаивать свою точку зрения до последнего.

— Иногда нас прилично шатает. Мы ругаемся не по-детски. Я перфекционист, он такой же. Самые умные оба. Все знаем. Мы перестали бояться говорить друг другу о разнице в восприятии мира, и это очень острые углы, на которые мы налетаем и ранимся, — рассказала Седокова в Stories.

При этом она подчеркнула, что несмотря на сложности, все разногласия нужно обсуждать, иначе не добиться настоящей близости и взаимопонимания.

«Нас трясет»: Седокова призналась в частых ссорах с мужем-баскетболистомФото: instagram.com/annasedokova/

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семейные ссорыАнна Седоковамуж и жена
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