«Это же парик»: сменившую имидж Анну Седокову перепутали с Ксенией Бородиной

Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова на своей странице в соцсети Instagram показала подписчикам результат работы над собой, а также изменения во внешности.

По мнению поклонников, певица теперь стала напоминать телеведущую Ксению Бородину.

Помимо того, что Седокова похудела, она выбрала совершенно другую прическу. Теперь ее волосы стали намного светлее и короче. Поклонники не сразу поверили в такое абсолютное преображение и надеются, что певица снимет парик, под которым у нее все те же длинные локоны.

Анна Седокова опубликовала фото, на котором она в ярком пиджаке и с новой стрижкой.

— Hot or not? — подписала она публикацию.

Подписчики тут же прокомментировали снимок: «Вы здесь очень похожи на Бородину»; «Показалась Бородина в ленте»; «До сих пор не верю, что у вас нет длинных волос»; «Анечка, вы бесподобны!»; «Так это же парик!».

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