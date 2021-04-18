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«В два часа ночи решила резать»: Седокова рассказала об операции на глазу
Фото: instagram.com/annasedokova

«В два часа ночи решила резать»: Седокова рассказала об операции на глазу

Иван Юминов

Звезды

Певица Анна Седокова опубликовала серию видео в своем Instagram Stories, где рассказала о перенесенной операции на правом глазу.

— Я сделала операцию. Вы же видели, у меня был огромный глаз, потом — поменьше, но очень болезненный. Потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили: «Ну подожди же, он пройдет», — поделилась исполнительница.

«В два часа ночи решила резать»: Седокова рассказала об операции на глазуФото: Instagram/annasedokova

В итоге певице пришлось перенести «14 дней страданий», две отмененных премии и четыре перенесенных съемки.

— Но все. Настал 15-й день. Я вспомнила, что я Аня Седокова. В два часа ночи решила резать, — поделилась звезда.

Теперь певица восстанавливается дома в компании своего супруга, баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы.

Поклонники Седоковой решили поддержать артистку.

«Ты очень смелая!»; «Скорейшего восстановления»; «Класс! Все правильно»; «Молодец, надо действовать», — написали подписчики.

Ранее Настасья Самбурская показала, как сбросила лишние килограммы.

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