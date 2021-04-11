«Горячо!»: Анна Седокова опубликовала сочное фото в бикини

Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова опубликовала откровенный снимок с отдыха, чем вызвала восхищенные отзывы поклонников.

На фотографии звезда позирует на залитом солнцем пляже. Седокова одета в откровенный купальник и белую рубашку. Также образ певицы дополняют солнцезащитные очки.

— У меня есть мечта. Понимать все языки мира. Как минимум испанский, французский, итальянский, китайский, португальский и, конечно, латышский. Самый непонятный для меня, — подписала снимок Седокова.

Подписчики оставили множество восхищенных комментариев под фотографией.

«Идеальная»; «Анна Владимировна, вы прекрасны!»; «Красотка Аня»; «Горячо!»; «Анютка, ты такая классная»; «Прелесть!» — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Седоковой.

Ранее Седокова поделилась с подписчиками размышлениями о любви.

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