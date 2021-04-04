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Рецепт счастья: Седокова поделилась с подписчиками размышлениями о любви
Фото: Youtube / Василий Конов

Рецепт счастья: Седокова поделилась с подписчиками размышлениями о любви

Илья Ашуров

Звезды

Певица Анна Седокова поделилась со своими подписчиками размышлениями о природе человеческого счастья и любви. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По мнению певицы, каждый человек мечтает встретить свою вторую половинку. Иногда при мыслях о своем будущем возлюбленном или о возлюбленной люди следуют модным советам от гуру или окружающих. Это приводит к тому, что выбор спутника жизни становится похожим на покупку лекарства по рецепту. Однако, по словам Седоковой, часто оказывается, что в аптеке нужного лекарства нет.

— И соглашаешься. На аналог. Какое-то время он даже помогает, но вскоре наступают побочные эффекты: ревность, ссоры, недопонимания. А все потому, что в твоем рецепте счастья «прописан» совсем другой человек. У всех нас одно действующее вещество, но все мы друг на друга влияем по-разному, — написала Седокова.

Поклонники певицы восхитились глубиной ее мыслей.

«Как мудро сказано! Счастья вам, Анна!»; «Золотые слова. Да, очень хочется встретить своего человека», — написали подписчики в комментариях.

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певицалюбовьАнна Седокова
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