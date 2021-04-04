Звезда «Бывших» Денис Шведов рассказал, как жена реагирует на его поклонниц

Фото: из личного архива Дениса Шведова

Актер Денис Шведов, известный по ролям в сериалах «Мажор» и «Бывшие», сейчас достаточно популярен у представительниц противоположного пола. В недавнем интервью артист рассказал о реакции жены на оказываемые ему знаки внимания со стороны других женщин.

По его словам, жена воспринимает эту ситуацию как должное, так как она сама находится в актерской среде.

— Она ведь тоже из актерской среды, поэтому отлично понимает, что такое повышенный интерес. Да, мне пишут. Жена знает об этом. Мы с этим живем, и все окей. Это всего лишь часть профессии, — приводит слова Шведова Starhit.

Кроме того, актер рассказал о специфике жизни на острове во время съемок проекта «Последний герой». В изоляции и отсутствии привычных бытовых благ Шведов осознал ценность простого человеческого общения.

Напомним, с 2016 года Денис Шведов состоит в браке с актрисой Александрой Розовской. У пары двое детей.

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