«Чудо возможно»: родные Анастасии Заворотнюк поздравили ее с днем рождения
Семья Анастасии Заворотнюк поздравила ее с днем рождения и выразила благодарность всем, кто переживает за здоровье актрисы. Об этом родственники артистки написали на ее странице в Instagram.
У борющейся с серьезным заболеванием Заворотник 3 апреля был юбилей, ей исполнилось 50 лет. Близкие сердечно поздравили ее с днем рождения, пожелав артистке самого главного — здоровья. Также они выразили благодарность всем, кто поддерживает актрису и оказывает ей помощь: друзьям, коллегам, поклонникам. Особая благодарность была адресована врачам и священнослужителям.
— Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники. И мы безмерно благодарны за такое внимание! — написали родственники Заворотнюк.
Семья актрисы верит в ее скорейшее выздоровление, которое, безусловно, приближают молитвы всех, кто желает Анастасии Заворотнюк добра.
— Благодаря вам, вашим молитвам мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится! Спасибо! — обратилась семья актрисы к ее поклонникам.
Близкие Заворотнюк отметили любовь, которую дарят артистке ее муж Петр Чернышев и дочь Мила. По их словам, это чувство позволяет верить в лучшее и помогает переживать даже самые тяжелые моменты жизни.
Ранее врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк. Напомним, актриса последние два года борется с глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака.
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