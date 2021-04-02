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Врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Иван Юминов

Звезды

В субботу, 3 апреля, актрисе Анастасии Заворотнюк исполнится 50 лет. Последние два года она борется с глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака.

Семья тщательно прячет актрису от публики, и этот вакуум информации СМИ часто наполняют ложными сообщениями. Однако теперь о ее состоянии можно узнать от доктора, который лично наблюдал ее болезнь.

— Заворотнюк проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль, — говорит член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков.

Актрису хотели попробовать вылечить с помощью нового метода, но его еще не утвердили. Это, по словам доктора, долгий процесс. Этому также сопротивляется фармакологическая индустрия.

— Да, сначала Анастасии сделали операцию, вырезали новообразование. Потом она прошла курс химии, затем на два–три месяца наступила ремиссия. Заворотнюк уже начала поправляться, и тут возник рецидив, — говорит врач.

Это произошло еще летом 2019 года. По информации Чумакова, актриса оперировалась за границей, но лечение в России оказалось успешнее. Профессор считает, что Заворотнюк уже не сможет вернуться к полноценной работе, ведь у нее «вырезали огромный кусок мозга». Он предположил, что она сможет появляться в отдельных эпизодах. Чумаков добавил, что, по его информации, она не может ходить сама — передвигается в кресле-каталке.

Полное исцеление Заворотнюк возможно, но лишь в будущем — пока безопасных и эффективных процедур для лечения такого рода рака не существует. Главное, что она жива и может быть рядом с семьей, приводит слова врача «КП».

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врачулучшение состоянияАнастасия Заворотнюк
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