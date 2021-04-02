«Устала от них»: Роза Сябитова решила избавиться от имплантов в груди

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что хочет избавиться от имплантов груди.

Операцию ей бесплатно сделали в 2012 году. Сперва Сябитовой все нравилось, но потом начался дискомфорт.

— Как только я сделала грудь, забыла о красивых комплектах нижнего белья, они все не подходят, так как грудь тяжелая, косточки натирают, тонкие лямки не выдерживают, — посетовала она.

По словам свахи, ей все время приходится ходить в компрессионном белье. А ночью с имплантами нельзя спать на животе. Поэтому она решила их убрать ближе к зиме.

— Зачем мне грудь — чтобы радоваться себе в зеркале, привлекать телом мужчин? Да и, если честно, грудь выглядит гротескно: тело стареет, а грудь стоит — смешно, — говорит Сябитова.

Она посоветовала женщинам не повторять ее ошибок, приводит слова телеведущей портал «Собеседник.ру».

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