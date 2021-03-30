Сябитова сравнила мужчин с консервными банками

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала о правильном выборе избранника. Также она сравнила мужчин с консервными банками.

— Представьте себе, что выбор мужчины похож на покупку консервной банки с определенным содержимым. Железная банка — лишь носитель чего-то важного для вас, но ориентироваться только на упаковку нельзя, — написала Сябитова в своем микроблоге.

Телеведущая добавила: несмотря на упаковку консервной банки без изъяна, нет никакой гарантии, что содержимое не будет просрочено.

— Учитывайте то, что скрыто внутри, специфику мышления и поведения человека, его биографию, — заключила Сябитова.

Подписчицы свахи решили поделиться своим мнением в комментариях.

«Главное, чтобы мужчина любил и был заботливым, способным к диалогу, имел стремление к благополучной жизни»; «Красота — это еще не все! Мужчина должен быть надежным»; «Чтоб любил детей и не был бабником», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте телеведущей.

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