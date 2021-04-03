«Ты мой свет»: дочь Заворотнюк трогательно поздравила актрису с юбилеем

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна на своей странице в соцсети Instagram поздравила маму с 50-летием и опубликовала совместное фото.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» 3 апреля празднует свой юбилей. Актриса долгое время борется с серьезным заболеванием и не появляется на публике.

— С днем рождения, моя самая любимая мамочка, ты мой самый яркий свет, — написала Анна Заворотнюк в Instagram Stories.

Девушка разместила снимок, на котором она вместе с мамой в машине.

Фото: nstagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк. Напомним, актриса последние два года борется с глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака.

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