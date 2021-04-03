Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Ты мой свет»: дочь Заворотнюк трогательно поздравила актрису с юбилеем
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

«Ты мой свет»: дочь Заворотнюк трогательно поздравила актрису с юбилеем

Виктория Родимкина

Звезды

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна на своей странице в соцсети Instagram поздравила маму с 50-летием и опубликовала совместное фото.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» 3 апреля празднует свой юбилей. Актриса долгое время борется с серьезным заболеванием и не появляется на публике.

— С днем рождения, моя самая любимая мамочка, ты мой самый яркий свет, — написала Анна Заворотнюк в Instagram Stories.

Девушка разместила снимок, на котором она вместе с мамой в машине.

«Ты мой свет»: дочь Заворотнюк трогательно поздравила актрису с юбилеемФото: nstagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк. Напомним, актриса последние два года борется с глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака.

Читайте также: «Момент абсолютного счастья»: дочь Заворотнюк показала редкое фото с матерью

Анастасия Заворотнюкактрисадень рождения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в